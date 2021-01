Online-Lesung zum Gedenktag

Würzburg.Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Würzburg und Unterfranken bietet am 27. Januar, dem 76. Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, digital eine Lesung aus dem Buch „194-945: Unvergessliche Jahre“, herausgegeben von der Jüdischen Gemeinde Würzburg und Unterfranken im Jahr 201 an. Es liest Edith Abels, Musik Milena Ivanova (Cello). Die einleitenden Worte sprechen der katholische Vorsitzende Burkhard Hose und die jüdische Vorsitzende Regina Kon.

Die Lesung wird um 19.30 Uhr über Zoom übertragen. Der Link erhält man beim Vorstand der Gesellschaft unter vorstand@christlich-juedische-wuerzburg.de

In diesem Buch haben 26 Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Würzburg niedergeschrieben, wie sie als Kinder und junge Erwachsene die brutalen Kriegsjahre zwischen 1941 und 1945 als Juden und Osteuropäer erlebt und nur knapp überlebt haben. Gelesen werden fünf Erinnerungen, die vom Leid des Krieges und des Antisemitismus erzählen. Erinnert wird an den Vormarsch nationalsozialistischer Truppen in die Ukraine und das Massaker von Odessa, das Leid fast täglicher Evakuierung und Flucht, die jahrelange Belagerung Leningrads, die ständige Bedrohung durch die mörderischen Konzentrationslager der Nationalsozialisten und die Schlacht um Stalingrad.Die Geschichten erzählen vom knappen und oft nur zufälligen Überleben und lassen Not und Angst mitfühlen. pm

