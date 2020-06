Online die gesamte Uni Würzburg erkunden

Würzburg.Das Schnupperstudium der Uni Würzburg findet auch 2020 wieder statt – mit einem Programm komplett im Online-Format. Studieninteressierte können sich fünf Wochen lang über das breite Studienangebot informieren und mit Dozierenden und Studierenden sprechen.

Einblick in diverse Fächer

Das Schnupperstudium bietet viele Möglichkeiten, vom Studienalltag zu erfahren und den Stil von Lehrveranstaltungen kennenzulernen: Angehende Studierende haben mitten im laufenden Sommersemester Gelegenheit, Vorlesungen online zu besuchen.

So können die „Schnupper-Studis“ von zuhause in verschiedene Fächer und Fakultäten schnuppern, Einblicke in das Unileben bekommen und dabei das richtige Studienfach finden.

Außerdem können sie Einführungsvorträge zu den Studienfächern ansehen und per Videokonferenz an Infosprechstunden teilnehmen, wie es weiter in einem Pressebericht der Universität Würzburg heißt.

Vorlesungen miterleben

Dozierende haben aus dem Angebot des digitalen Sommersemesters Vorlesungen ausgewählt, an denen Studieninteressierte online teilnehmen dürfen. Bei diesen Vorlesungen, live oder aufgezeichnet, kann man miterleben, wie eine Lehrveranstaltung in der Uni abläuft. Fragen können die „Schnupper-Studis“ den Dozierenden in Live-Chats stellen.

Wer schon recht genau weiß, was er einmal studieren möchte, besucht am besten die vorgeschlagenen Veranstaltungen eines Fachbereichs. Wer sich bei der Wahl des zukünftigen Studienfachs noch unsicher ist oder sich für mehrere Fachbereiche interessiert, kann auch in unterschiedliche Veranstaltungen aus verschiedenen Fachbereichen schnuppern.

Individuelle Fragen

Auf den Webseiten des Online-Schnupperstudiums bieten die Studienfächer wichtige Informationen im Überblick an. Für individuelle Fragen werden auch die Fachstudienberatungen per Telefon, Mail oder Chat verfügbar sein.

Beim Schnupperstudium machen auch Einrichtungen mit, die die Studierenden an der Uni Würzburg betreuen und beraten – unter anderen die zentrale Studienberatung, die bei Fragen und Problemen rund ums Studium berät und unterstützt.

Studienscouts

Auch zahlreiche studentische Uni-Botschafter von „uni@school“ sind beim fünfwöchigen Programm aktiv: Die Studienscouts stellen in Videosprechstunden ihr Studienfach vor und beantworten Fragen rund um das Studium: Wie bin ich zu meinem Studiengang gekommen? Worum geht es in meinem Studienfach und was gefällt mir daran besonders? Welche Berufsaussichten bieten sich mir nach dem Studium?

Antworten aus erster Hand

Studieninteressierte können den Studienscouts montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr alle denkbaren, vermeintlich speziellen oder abwegigen Fragen stellen und bekommen die Antworten aus erster Hand.

Studierende aus den Fachschaftsinitiativen und der Studierendenvertretung wollen ebenfalls als Ansprechpersonen dabei sein und berichten, warum sie sich für das Studium an der Uni Würzburg entschieden haben und wie sich der Studienalltag gestaltet.

Keine Anmeldung

Eine Anmeldung zum Online-Schnupperstudium ist nicht nötig. Der Besuch von Online-Lehrveranstaltungen ist unverbindlich, erfordert jedoch vorab eine Registrierung auf der Uni-Plattform OpenWueCampus.

