Ohne Geschäfte fehlt die Begegnung

Würzburg.Wenn es keine Einkaufsmöglichkeit mehr vor Ort gibt, leidet die Lebensqualität.

Neue Nahversorgungsstrukturen

Dies gilt vor allem für stadtferne und dünn besiedelte Gemeinden, die verstärkt vom demografischen Wandel betroffen sind, betonte Michael Dröse, Regionalmanager und Leiter der Kreisentwicklung des Landkreises Würzburg bei der Sitzung des Interkommunalen Beirats, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Vereinigung heißt.

Im Rahmen des Regionalmanagements des Landkreises wurde 2016 das Projekt „Initiierung neuer Nahversorgungsstrukturen“ aufgenommen. Dabei geht es nicht um globale Aussagen, sondern ganz konkret um Ziele, die man in dieser Hinsicht anstreben muss.

Echte Herausforderung

Die Sicherung von Nahversorgungsmöglichkeiten vor Ort für alle Generationen und Bedürfnisse ist eine große Herausforderung und Daueraufgabe nicht nur für kleinere Gemeinden im Landkreis, so Dröse. „Wenn der Bäcker, Metzger und die Bank vor Ort sterben, fehlt es nicht nur an Versorgungsmöglichkeiten, sondern auch an Begegnungsflächen“, erklärte Landrat Thomas Eberth.

Grundsätzlich sei dies ein Thema, das viele Gemeinde im ländlichen Raum betreffe. Aus diesem Grund müsse man sich der Sache annehmen und hinschauen.

Daher ist dies ein Thema, das mit den betroffenen Gemeinden diskutiert werden muss.

Treffpunkte sind dabei eine Chance, aber dennoch braucht es eine Nahversorgung der Bürger.

Das Regionalmanagement des Landkreises erkundet immer neue Konzepte der Nahversorgung und traf hierbei auf ein Unternehmen, das sich auf den Betrieb von so genannten Spiralautomaten spezialisiert hat.

Erfahrungen vorstellen

Das Unternehmen wäre bereit, interessierten Bürgermeistern die Produktpalette, Möglichkeiten und Erfahrungen vorzustellen.

Spiralautomaten überzeugen als Rundumversorger mit hoher Kapazität und Produktvielfalt. Ob Süßwaren, Snacks, Getränke, frische Lebensmittel oder Non-Food-Artikel – Spiralautomaten seien für jeden Bedarf gut aufgestellt.

Daher soll ein Pilotprojet gestartet werden, um zu prüfen, wo und wie Automaten stehen könnten und wer diese entsprechend auffüllt, wie sie angenommen werden und ob dies in kleineren Gemeinden eine Alternative zum Dorfladen oder Treffpunkt wäre.

Pilotprojekte unterstützen

Der Interkommunale Beirat des Landkreises Würzburg beschloss daher, Pilotprojekte in einzelnen Gemeinden der Region zu unterstützen und dieses Thema weiter voranzubringen.

