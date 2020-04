Öffentliche Verwaltung war meist unvorbereitet

Würzburg/Erfurt.Auch die öffentliche Verwaltung in Deutschland ist erheblich von der Coronakrise betroffen. Wie genau, hat nun eine Studie mit rund 2000 Teilnehmern ermittelt, die das Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Professor Dr. Ronald Bogaschewsky) sowie der IUBH Internationalen Hochschule Erfurt (Professor Dr. Michael Broens) vorgenommen hat. Die Studie zeigt: vier von fünf befragten Verwaltungen besaßen keine Pandemie-Notfallpläne – haben aber nach Ausbruch der Krise verschiedene Maßnahmen zum Schutz der eigenen Mitarbeiter getroffen.

„Die Corona-Krise traf viele Verwaltungen unvorbereitet. Nur 20 Prozent verfügten über Pandemie-Notfallpläne“, so Professor Bogaschewsky. „Die Verwaltungen haben dann aber kurzfristig zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um mit den Veränderungen durch die Corona-Krise zurecht zu kommen“, ergänzt Professor Broens. Nahezu überall wurde der Publikumsverkehr auf ein Minimum reduziert.

Home-Office

Die Ermöglichung der Arbeit im Home-Office, die Erhöhung der räumlichen Distanz der Arbeitsplätze in der Verwaltung oder die Einführung von Schichtregelungen wurden zudem in vielen Verwaltungen als Maßnahmen aufgegriffen. Die Ausgabe von Schutzmasken fand dagegen nur vereinzelt statt.

Als Ergebnis der getroffenen Maßnahmen fühlt sich etwas mehr als die Hälfte der befragten Verwaltungsmitarbeiter ausreichend vor einer Ansteckung geschützt. Hier besteht offensichtlich noch Verbesserungsbedarf.

Gleichermaßen gehen die Befragungsteilnehmer davon aus, dass die bestehende Corona-Krise erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen der Verwaltungen haben wird. Bisher geplante Beschaffungsvorhaben werden daher bereits teilweise zurückgestellt.

Die Vollversion der Studienergebnisse ist unter www.VuBN.de/Corona abrufbar.

Das Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk (www.VuBN.de) ist die größte Web-basierte professionelle Wissensaustauschplattform für den öffentlichen Sektor sowie für Kirchen in Deutschland. Neben zahlreichen Themengebieten wie Beschaffung und Vergabe, Finanzen, Bauhöfe oder IT wurde im Zuge der Corona-Krise die Fachgruppe „Corona-Virus/Covid-19“ erstellt, in der sich bereits über 2000 der Mitglieder aktiv austauschen.

Internationale Hochschule

Praxisnähe, internationale Ausrichtung oder maximale Flexibilität: Die private, staatlich anerkannte IUBH Internationale Hochschule bereitet über 30 000 Studierende mit ihren unterschiedlichen Studienmodellen auf den globalen Arbeitsmarkt vor. Sie versammelt unter ihrem Dach vier voneinander unabhängige Hochschulbereiche: die IUBH Campus Studies mit internationaler Managementausrichtung, das IUBH Fernstudium und die IUBH Duales Studium.

Die IUBH bietet über 100 Studienprogramme mit klarem Branchenfokus an, darunter zahlreiche Studiengänge aus dem sozialen Bereich wie Soziale Arbeit oder Sozialmanagement.

Die IUBH bietet nach eigenen Angaben den Studierenden ein Netzwerk von renommierten Praxispartnern in die Wirtschaft: über 4000 Unternehmen haben bereits erfolgreich mit der IUBH kooperiert. Die IUBH, die 1998 gegründet wurde, ist inzwischen in über 20 Städten in Deutschland und Österreich vertreten.

