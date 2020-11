Neues Leben für ein altes Gemäuer

Ein neues Zentrum mit Seniorenheim, Ladengeschäften, modernen Wohnungen und Bürgertreffpunkten entsteht schon bald im unterfränkischen Uettingen.

Uettingen. Die Alte Schule aus dem 19. Jahrhundert steht seit rund 30 Jahren leer. Aus der historischen Hofanlage in der Nachbarschaft ist die landwirtschaftliche Betriebsamkeit gewichen. Ein solches Szenario löst in vielen Gemeinden Sorgen aus. Nicht so im unterfränkischen Uettingen, das zwischen Wertheim und Würzburg liegt. Hier entsteht auf rund 10 000 Quadratmetern mitten im Ortskern neben dem Rathaus ein neues Zentrum mit Seniorenheim, Ladengeschäften, modernen Wohnungen und Bürgertreffpunkten.

Auf Initiative von Landrat Thomas Eberth informierte sich Christian Müller, Leiter des Referats für pflegerische Versorgungsstrukturen und Wohnen im Alter im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, vor Ort über die Planungen für das neue Seniorenzentrum und seine Einbettung in die Dorfgemeinschaft.

Das Areal umfasst die Alte und Neue Schule sowie den ehemaligen Krämerhof. Auf dem Gelände des fast 200 Jahre alten Hofs entsteht ein Seniorendienstleistungszentrum mit Begegnungs- und Treffpunktmöglichkeiten sowie 49 Pflegeplätzen unter der Leitung der Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg. In der ehemaligen Astrid-Lindgren-Grundschule wird ein Allgemeinarzt seine Praxisräume eröffnen. Außerdem entstehen hier acht Wohnungen.

Die Alte Schule mit angrenzender Scheune wird mit einem Café und einem Hofladen wieder zum Leben erweckt. Im Ober- und Dachgeschoss sind acht Wohnungen geplant. Gemeinsam mit den sechs barrierefreien Wohnungen in der neuen „Laube“ entstehen so insgesamt 22 Wohnungen. Architekt und Bauherr Roland Breunig wollte das Zusammenleben im Ortskern nicht durch anonyme Bauträgermaßnahmen aus dem Gleichgewicht bringen. Deshalb hatten Uettinger einen kleinen Vorsprung beim Kauf der Wohnungen. Mehr als die Hälfte der Wohnungen gingen so in die Hände Ortseingesessener.

Alte Bausubstanz bleibt soweit möglich erhalten, so dass Breunig von einer besonders gesunden Art der Nachverdichtung sprechen konnte. Alle Lebensstationen auf einem Areal Landrat Thomas Eberth lobte das Vorhaben als mögliches Modellprojekt für ganz Bayern. „Wir erleben hier ein stufenweises Wohnkonzept, das die verschiedenen Phasen des Älterwerdens abbildet. Von Familienwohnungen über barrierefreie Wohneinheiten bis hin zu ambulanten und schließlich dauerstationären Pflegeplätzen finden sich alle Lebensstationen auf einem Areal wieder – und das mitten im Herzen von Uettingen in historischer Bausubstanz – genial“. Das Kommunalunternehmen des Landkreises übernimmt die Seniorenanlage für 25 Jahre. Der Bedarf für ein weiteres Pflegezentrum ist enorm groß. Im westlichen Landkreis gibt es bislang keine vergleichbare Einrichtung. Der Pflegestützpunkt des Landkreises Würzburg soll auch im Seniorenzentrum Uettingen eine Beratungsstelle betreiben. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen könnten sich so im Stützpunkt zu Wohn- und Betreuungsformen beraten lassen. Viele Kooperationen mit ambulanten Diensten, Vereinen und Verbänden sowie den Kirchen sind geplant. Mit ehrenamtlichen Angeboten soll das Alltagsleben der Heimbewohner weiter bereichert und Begegnungsstätten für den Austausch und die Gemeinschaft geschaffen werden. Landkreis und Kommunalunternehmen streben eine Aufnahme der Seniorenwohnlage in das vom Bayerischen Gesundheitsministerium ins Leben gerufene Förderprogramm „PflegesoNah“ an. Als nächstes werde nun der Förderantrag gestellt. Baubeginn könnte dann im kommenden Jahr sein.. pm

