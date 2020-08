Neue Einblicke in die Dom-Geschichte

Würzburg.Der Domführungsdienst bietet öffentliche Themenführungen im Würzburger Kiliansdom an. Auftakt ist am Freitag, 7. August, um 18 Uhr mit einer Führung zum Thema „Kreuzgang. Grabdenkmäler öffnen Fenster in die Vergangenheit“. Im Zentrum der Führung stehen die Botschaften auf den Grabdenkmälern im Kreuzgang. „Diese steinernen Zeugen berichten von unsicheren Zeiten und menschlichen Schicksalen. Mitunter lassen sie sogar einen Blick in das Alltagsleben vergangener Jahrhunderte zu“, heißt es in der Ankündigung. Sie beinhalteten aber auch eine Symbolik, die über die irdische Vergänglichkeit hinaus nach einem Sinn des Lebens suche. „Voll der Gnade. Mariendarstellungen im Dom“ ist die folgende Führung am Freitag, 14. August, überschrieben. Weitere Termine unter www.dom-wuerzburg.de/rundgang/fuehrungen/angebote-fuer-einzelbesucher/. Die Führungen finden jeweils freitags von 18 bis 19 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Infotheke beim Hauptportal. Für die Führungen ist eine Voranmeldung bei der Dom-Info erforderlich, geöffnet montags bis samstags von 9.30 bis 17 Uhr, Telefon 0931/38662900.

