Motorschiff mit Steinen beworfen

Würzburg.Ein Großmotorgüterschiff auf dem Main, welches sich zwischen dem Sebastian-Kneipp-Steg und der Konrad-Adenauer-Brücke befunden hat, durch am Donnerstag um 18.25 Uhr von unbekannte Personen mit Steinen beworfen. Das Schiff fuhr in Richtung Randersacker und wurde von mindestens drei Personen mit Steinen beworfen, welche sich auf der rechten Uferseite befunden haben. Die kurze Zeit später eintreffende Streife der Wasserschutzpolizei Würzburg konnte die betreffenden Personen nicht mehr antreffen. Die Steine schlugen glücklicherweise nur an der Bordwand und auf den Lukendeckeln ein, sodass keine Personen verletzt wurden.

Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 0931/4572230 entgegengenommen.

