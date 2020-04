Motorrad prallt in Auto-Heck

Würzburg.Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im Bereich der Auffahrt von der Sieboldstraße zum südlichen Stadtring. Die Fahrerin eines Peugeot musste vorfahrtsbedingt halten, was eine ihr nachfolgende 17-jährige mit ihrem Leichtkraftrad zu spät erkannte. Die junge Frau wurde über den Lenker ihrer Maschine geschleudert und prallte in die Heckscheibe des stehenden Personenwagens. Die aus dem Landkreis Main-Spessart stammende Motorradfahrerin wurde mit diversen Frakturen und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich im niedrigen vierstelligen Bereich, heißt es abschließend im Bericht der Polizeiinspektion Würzburg.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020