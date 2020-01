Mit „Stinkbombe“ Bus lahmgelegt

Würzburg.Ein Jugendlicher zündete am Mittwochnachmittag offenbar zum Spaß in einem Linienbus eine „Stinkbombe“. Durch eine chemische Reaktion durchströmte ein penetranter Duft den gesamten Fahrzeuginnenraum. Dieser war derart unappetitlich, dass der Fahrer den Omnibus abstellen musste und die Fahrt nicht weiter fortsetzte. Im Nachgang wurde ein 14-jähriger Würzburger, welcher in Begleitung einer gleichaltrigen Freundin war, als Verantwortlicher für die Geruchsbelästigung ermittelt. Es wurden weder Fahrgäste verletzt noch entstand ein Sachschaden. Allerdings wird geprüft, ob die Kosten für den Ausfall des Linienbusses eingefordert werden.

