Mit hohem Anspruch an die Qualität

Würzburg.Die Kunstwissenschaftlerin Luisa Heese wird die neue Direktorin des Würzburger Museums im Kulturspeicher. Der Stadtrat hat Luisa Heese bereits im April einstimmig als Nachfolgerin von Dr. Marlene Lauter gewählt, die im Herbst 2020 in den Ruhestand geht. Heese beginnt ihren Dienst zum 1. September 2020.

Heese hat die Auswahlkommission durch ihre ausgeprägte Expertise und vorgelegte Konzeptideen für die Weiterentwicklung des Museums ebenso überzeugt wie durch ihre Persönlichkeit, heißt es weiter in einer Pressemitteilung der Stadt Würzburg. Kulturreferent Achim Könneke: „Mit Luisa Heese gewinnt das Museum eine junge Direktorin mit breiter Erfahrung in Museum, Kunsthalle und Kunstverein mit internationalem Netzwerk und Führungserfahrung. Luisa Heese hat sehr überzeugend vermittelt, dass sie als Direktorin das Museum im Kulturspeicher sehr engagiert und mit hohem Anspruch an Qualität, Relevanz und Attraktivität ganz im Sinne der kulturpolitischen Ansprüche der Stadt gewinnbringend weiterentwickeln kann. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

„Das Museum im Kulturspeicher mit seinen hochkarätigen Sammlungen und seiner einzigartigen Architektur in die Zukunft zu führen und es als offenen Ort für künstlerische und gesellschaftliche Debatten weiter zu profilieren, ist eine wunderbare Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“. „Der Vielstimmigkeit von Vergangenheit und Gegenwart Rechnung zu tragen und globale Perspektiven mit lokalen Kontexten zu verknüpfen, ist mir dabei ein wichtiges Anliegen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus und auf die Vernetzung mit der lebendigen Stadtgesellschaft in Würzburg“, so Heese

Luisa Heese war bis Mai 2020 kommissarische Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Geboren 1984 in Göttingen, studierte sie von 2005 bis 2013 Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Hauptfach Kunstwissenschaft und Bildende Kunst in Hildesheim und Caldas da Raínha, Portugal.

Seit 2008 kuratorische Arbeit in freien und festen Arbeitsverhältnissen in dem Kunstverein Hannover, dem Museum für Photographie Braunschweig, Goethe-Institut London, Musée des beaux-arts de Nancy, in Budapest und anderen.

2012 bis 2015 absolvierte sie ein Volontariat als kuratorische Assistenz an der Kunsthalle Baden-Baden, arbeitete seit 2015 dort als Kuratorin und seit 2019 als kommissarische Direktorin.

Der Wahl war ein mehrstufiges Auswahlverfahren vorausgegangen, bei dem auch eine externe Personalberatung eingebunden war. Luisa Heese hat sich souverän gegenüber insgesamt 23 Mitbewerbern durchgesetzt, so die Stadtverwaltung Würzburg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020