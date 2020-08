Mit Drogen, aber ohne Führerschein

Würzburg.Fündig wurde die Polizei am Montag an der A 3 bei Würzburg. Gegen 22 Uhr kontrollierte sie einen Pkw auf der Rastanlage Würzburg-Süd. Nachdem er zugegeben hatte, einen Joint geraucht zu haben, wurde ein Schnelltest bei dem 55-Jährigen durchgeführt, der den Verdacht erhärtete, dass der Fahrer aus dem Raum München unter Drogen stand. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden etwa 30 Gramm Marihuana gefunden. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand ergab, dass er keinen Führerschein besitzt. Außerdem wurde er von der Staatsanwaltschaft Flensburg per Haftbefehl gesucht, den er durch Zahlung eines Geldbetrags abwenden konnte. Darüber hinaus bestand gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung. Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt und sein Autoschlüssel sichergestellt worden war, durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wurden nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020