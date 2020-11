Würzburg/Aschaffenburg.„Rund 57 000 Beschäftigte arbeiten in Unterfranken zu Niedriglöhnen. Viele werden mit Armutslöhnen abgespeist und sind vom Wohlstand abgekoppelt“, kritsiert DGB-Regionsgeschäftsführer Frank Firsching. Gleichzeitig stellt er fest: „Aber dort, wo die Niedriglohnquote gering ist, wirken Tarifverträge.“

Die Daten stammen aus dem neuen Report „Tatort Niedriglohn in Bayern“, den der DGB Bayern in Zusammenarbeit mit der Forschungsabteilung Flexibilität und Sicherheit am Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) erstellt hat. Demnach arbeiten 56 751 Menschen in Unterfranken zu Niedriglöhnen, darunter sind rund 15 000 Beschäftigte, die im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit arbeiten. Es gebe in Unterfranken erhebliche regionale Unterschiede, sagt Firsching. „Dort, wo es einen hohen Industriebesatz gibt und Tariflöhne bezahlt werden, ist der prozentuale Anteil an Niedriglöhnen viel geringer“. Als Beispiel ließen sich hier die Industriestandorte in der Stadt Schweinfurt (Niedriglohnquote 10,7 Prozent) und im Landkreis Main-Spessart (Niedriglohnquote 13,7 Prozent) mit den geringsten Niedriglohnquoten in Unterfranken nennen. „Wir haben in der Stadt Schweinfurt und im Landkreis Main-Spessart große Industriebetriebe, die tarifgebunden sind und ihre Beschäftigten ordentlich vergüten, weil dafür starke Gewerkschaften sorgen“, so der unterfränkische DGB-Regionsgeschäftsführer.

Auf der anderen Seite stelle der DGB Unterfranken die höchsten Niedriglohnquoten im Landkreis Schweinfurt mit 22,9 Prozent und dem Landkreis Bad Kissingen mit 22,1 Prozent fest. Bad Kissingen ist bekannt für den Tourismus und die Kliniken.

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in den Bereichen Kaufmännische Dienstleistung, Handel, Vertrieb, Tourismus arbeiten in Bad Kissingen zu Niedriglöhnen, im Landkreis Schweinfurt ist es in diesem Bereich jeder dritte Beschäftigte. In absoluten Zahlen (rund 15 000) sind die unterfränkischen Beschäftigten, die im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit arbeiten, am stärksten von Niedriglöhnen betroffen. „Niedriglohnbeschäftigte haben ein fast dreimal so hohes Armutsrisiko wie abhängig Beschäftigte insgesamt. Niedriglöhne sind auch Folge jahrelanger Tarifflucht der Arbeitgeber“, ist Firsching überzeugt. Volkswirtschaftlich betrachtet wirkten Lohnerhöhungen im Niedriglohnbereich als Nachfrageimpulse außerordentlich stark, gibt Firsching zu bedenken. Zugleich werde das Risiko der Altersarmut für die Betroffenen gesenkt, was der Gesellschaft wiederum Sozialtransferkosten erspare.

Der DGB-Regionsgeschäftsführer fordert die Arbeitgeber auf, in die Tarifbindung zurückzukehren und die Politik, für einen Mindestlohn von 12 Euro zu sorgen. Öffentliche Aufträge sollten, so Firsching, nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Gleichzeitig solle die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen erleichtert werden. pm

