Messerattacke gegen Polizeibeamten

Würzburg.Weder auf Zuruf „Messer weg“, noch durch kräftige Pfefferspray-Stöße voll ins Gesicht und auch nicht durch einen Warnschuss auf den Boden war ein Mann zu bremsen, der am hellen Vormittag auf einem Parkplatz in Würzburg mit einem Messer einen Polizeibeamten bedrohte, verfolgte und dabei Schneidebewegungen „auf Halshöhe“ machte. Gestoppt werden konnte er erst durch einen Schuss in den Bauch.

Ein Schöffengericht hat den 42 jährigen Angreifer jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung unter anderem zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt und die Unterbringung des alkoholabhängigen Drogenkonsumenten in einer Entzugseinrichtung angeordnet. Das Strafregister des Angeklagten enthält 22 Einträge, meist spielten Alkohol und/oder Drogen eine Rolle. Erst zwei Monate vor dem gefährlichen Zwischenfall vor dem Würzburger Kulturspeicher, Ende November 2018, war der Angeklagte mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit aus einer Haft entlassen worden.

Anlass für den Polizeieinsatz war die Mitteilung aus dem Kulturspeicher, dass auf dem Parkplatz ein Mann mit einem spitzen Gegenstand Pkw beschädige, dabei einen Apfel esse und sich auffällig tänzelnd bewege.

Für den ersten Polizeibeamten, der am „Tatort“ eintraf und nur von Sachbeschädigung ausging, hat sich die Situation dann schnell zugespitzt. Ein Mann mit Messer ging sofort, ohne ein Wort zu sagen, zum Angriff über und trieb den Schutzmann vor sich her. Man hätte dem Polizeibeamten keinen Vorwurf machen können, so Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach, wenn dabei ein tödlicher Schuss gefallen wäre. Mit einer Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sei der Mann noch gut bedient, man könnte durchaus auch an ein versuchtes Tötungsdelikt denken.

Es sei, sagte der attackierte Polizeibeamte (43) als Zeuge vor Gericht, der erste Schuss gewesen, den er auf einen Menschen abgab, er habe nach einem Warnschuss und einem Schuss, der die Beine verfehlte, bewusst „nur in die untere Körperregion“ gezielt. Eine andere Überlebens-Chance, als die Waffe einzusetzen, habe er nicht gehabt.

In den Medien war nach dem Vorfall diskutiert worden, ob der Griff zur Waffe wirklich nötig gewesen sei. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Polizeibeamten wegen Körperverletzung im Amt ist erst in der vergangenen Woche eingestellt worden. Ein Kollege, der später am Tatort eintraf, ließ keinen Zweifel daran: „Wenn er nicht geschossen hätte, hätte ich es getan“, sagte er in der Verhandlung. Der Abstand zwischen Angreifer und dem rückwärts weichenden Beamten habe zuletzt weniger als zwei Meter betragen.

Staatsanwalt und Gericht bezeichneten die Unterbringung des Angeklagten zu einer Therapie als „letzte Chance“, von Alkohol und Drogen wegzukommen. Wenn das nicht gelingt, werde er „mit Sicherheit nicht alt“. Erste Kontakte mit Alkohol hatte der Angeklagte nach seiner Erinnerung, als er sechs Jahre alt war. Ab dem 13. Lebensjahr habe er regelmäßig getrunken, der Vater sei Alkoholiker gewesen. Mit Rauschgift habe er erst nach der Übersiedlung nach Deutschland angefangen. Da habe er dann alles ausprobiert, was er bekommen konnte. Seinen Alkoholkonsum gab der Angeklagte mit zuletzt zwei Flaschen Schnaps am Tag an, bei der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz hatte er 1,4 Promille und stand außerdem unter Drogen.

Der Vorsitzende Richter Christian Eisert wünschte dem Mann für die Therapie viel Erfolg.

Bei der Strafzumessung waren zugunsten des Angeklagten mehrere umfangreiche Operationen als Folge der schweren, aber nicht lebensgefährlichen Schussverletzung berücksichtigt worden.

Das Urteil ist sofort rechtskräftig geworden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019