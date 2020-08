Mann unter Lkw eingeklemmt

Würzburg.Im Oberen Dallenbergweg ereignete sich am Dienstagmorgen ein tragischer Unfall, bei dem ein Mitarbeiter der Stadtreinigung Würzburg unter einem Lkw eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle starb.

Gegen 8.30 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle der Notruf, dass bei Asphaltarbeiten ein städtischer Arbeitskollege unter einem umgestürzten Lkw eingeklemmt wurde. Sofort wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften an die Unfallstelle entsendet. In einer aufwendigen Rettungsaktion wurde versucht, die Person zu befreien. Es mussten mehrere Lufthebekissen, hydraulische Winden und ein sogenannter Mehrzweckzug eingesetzt werden, um den Lkw zu heben und gegen weiteres Abrutschen zu sichern.

Ermittlungen laufen

Trotz der schnell eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnte der Mitarbeiter nur noch tot geborgen werden. Um drei Kollegen des Verunglückten und die verständigten Angehörigen kümmerten sich der Rettungsdienst sowie ein Notfallseelsorger. Der genaue Unfallhergang ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Obere Dallenbergweg und die König-Heinrich-Straße mussten während des Einsatzes teilweise komplett gesperrt werden.

Insgesamt waren 19 Beamte der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Rottenbauer und Reichenberg sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Kräften im Einsatz.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020