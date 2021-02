Gaukönigshofen.Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 72-jähriger Radfahrer stürzte am Samstagabend in Gaukönigshofen (Landkreis Würzburg) und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 07.02.2021