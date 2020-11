Mann putzte seine Messer

Würzburg/Iphofen.Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Samstag wegen eines vermeintlichen Messerstechers in einem ICE, der deswegen unplanmäßig am Bahnhof in Iphofen halten musste. Ein Kampfsportler hatte im Zug seine Einhandmessers geschliffen und damit die Reisenden verunsichert.

Eine Zugbegleiterin hatte gegen 11.15 Uhr die Bundespolizei Würzburg über einen möglichen Messerstecher in einem ICE informiert, der von Nürnberg in Richtung Würzburg unterwegs war. Daraufhin näherten sich Streifen der Bundes- und Landespolizei dem Bahnhof in Iphofen, wo der Zug stoppte. Es konnte relativ schnell Entwarnung gegeben werden, da es sich bei dem Mann um den Leiter einer Kampfsportschule aus Norddeutschland handelte. Der 49-jährige schliff aus Langeweile seine Einhandmesser an seinem Sitzplatz. Dieses und weitere Übungsmesser, die er mit sich führte, wurden sichergestellt. Aufregung gab es dann noch einmal, als der Mann einen Krampfanfall erlitt und vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Nach kurzer Behandlungsdauer konnte er seine Reise in einem Regionalzug fortsetzen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz. pol

