Würzburg.Bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung hat die Würzburger Polizei am Dienstagabend in einer Wohnung in Versbach einen Mann mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Die Beamten nahmen einen dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Er befindet sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.01.2021