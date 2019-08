Mann massiv mit Eisenstange bedroht

Würzburg.In Würzburg kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Streit zwischen einem Fußgänger und einem Pkw-Führer sowie dessen beiden Mitfahrern. Nach ersten Erkenntnissen schnippte der Fußgänger seine Zigarette vor das vorbeifahrende Auto. Daraufhin habe der Pkw zurückgesetzt und ihn dabei mit dem Außenspiegel am Arm gestreift. Die drei Insassen stiegen aus und bedrängten den Fußgänger. Als er das mit seinem Handy filmen wollte, schlug ihm eine Person aus der Dreiergruppe ins Gesicht. Eine weitere bedrohte ihn massiv mit einer Eisenstange und forderte die Herausgabe des Telefons. Schließlich entriss eine Person ihm das Handy. Er konnte flüchten und die Polizei informieren. Am Tatort war niemand mehr anzutreffen, allerdings wurde das Handy entdeckt.

