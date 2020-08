Mann griff Polizeibeamte an

Lengfeld.Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagnachmittag in der Fraunhoferstraße in Würzburg-Lengfeld.

Aufgrund einer Mitteilung, dass ein 55-Jähriger in seinem Wohnappartement massiv randaliert, fuhren zwei Streifenbesatzungen der Polizeitinspektion Würzburg-Stadt zum Einsatzort. Der Randalierer konnte in seiner Wohnung angetroffen werden, war aber äußerst aggressiv.

Messer in der Hand

Nachdem er ein Messer in der Hand hielt und Flaschen nach den Einsatzkräften warf, mussten Unterstützungskräfte der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg angefordert werden. Bei günstiger Gelegenheit konnte der 55-Jährige schließlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, erfolgte die Unterbringung in einem Nervenkrankenhaus.

Alle Polizeikräfte blieben unverletzt, lediglich der Randalierer erlitt eine leichte Blessur, die ambulant in einer Klinik behandelt wurde. Neben einer größeren Anzahl an Polizeikräften befanden sich auch diverse Kräfte der Berufsfeuerwehr Würzburg vor Ort. In der Wohnung des 55-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann.

Mehrere Ermittlungsverfahren

Gegen den 55-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Polizeivollzugsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

