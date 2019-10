Mann erwartet Strafverfahren

Kist.Zivile Fahnder der Autobahnpolizei kontrollierten am Mittwochmittag einen Autofahrer, der auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Außerdem wies er sich mit einem gefälschten griechischen Führerschein aus und fuhr unter Drogeneinfluss. Gegen 12 Uhr fiel Beamten der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ein Pkw-Fahrer auf, der auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs war. Bei Kist unterzogen sie ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei wies sich der 37-jährige Fahrer mit einem griechischen Führerschein aus, der sich als Totalfälschung herausstellte. Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass seit 2008 eine Fahrerlaubnissperre gegenüber dem Mercedes-Fahrer besteht. Nun stellen die Beamten auch noch drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest, die durch einen Drogentest bestätigt wurden.

Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahren unter Drogeneinfluss.

