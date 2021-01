Mann bespuckt Zugbegleiterin

Würzburg.Ein Schwarzfahrer bespuckte am Mittwoch eine Zugbegleiterin bei der Fahrscheinkontrolle in einem ICE von Aschaffenburg nach Würzburg. Bei der Kontrolle gegen 6.35 Uhr konnte er keinen gültigen Fahrschein vorlegen. Barmittel waren ebenfalls nicht vorhanden. Der polizeibekannte Mann nahm unvermittelt seine FFP2-Maske ab und spuckte in Richtung der Frau. Am Würzburger Hauptbahnhof wartete bereits eine Streife der Bundespolizei auf ihn. Da er keine Ausweisdokumente vorzeigen konnte, musste er den Beamten zur Dienststelle folgen. Der Wohnsitzlose kam dort freiwillig einer Blutentnahme und einem Corona-Test nach, um eine mögliche Infektion auszuschließen. Am frühen Nachmittag erreichte die Dienststelle das negative Testergebnis. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Ermittlungen wegen Erschleichen von Leistungen und gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021