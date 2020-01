Männer wurden handgreiflich

Würzburg.Drei junge Männer gerieten in der Nacht auf Samstag auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Haugerpfarrgasse in einen Streit. Nachdem sich die Auseinandersetzung vor die Diskothek verlagert hatte, schlug ein 22-jähriger Mann seinen gleichaltrigen Widersacher sowie dessen 19-jährigen Begleiter, mit der Faust ins Gesicht. Die Geschädigten mussten in einer Klinik ambulant behandelt werden. Den Angreifer erwartet eine Anzeige.

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am Samstagmorgen in einem Tanzlokal in der Veitshöchheimer Straße. Wiederum mündete eine verbale Auseinandersetzung in Faustschläge für zwei 22-jährige Männer, die leicht verletzt wurden. Der Angreifer konnte anschließend unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.01.2020