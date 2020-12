Lkw-Ladung explodiert – eine Tote

Würzburg.Eine noch nicht sicher identifizierte Person ist bei einem Unfall auf der A3 bei Würzburg tödlich verletzt worden. Beteiligt war auch ein mit Bauschaumdosen beladener Lkw. Die Ladung sei explodiert und auf die Gegenfahrbahn geflogen. Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 15 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg, zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahndreieck Würzburg-West.

Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein Lkw aus der Slowakei und ein Mercedes gingen in Flammen auf. Bei der Verstorbenen, die noch an der Unfallstelle starb, handelt es sich laut den Ermittlungen der Polizei wahrscheinlich um eine 53-Jährige, die auf dem Weg zu einer Familienangehörigen nach Würzburg war. Sie befand sich den Angaben zufolge in dem brennenden Mercedes, auf den die Flammen des Lkw übergegangen waren, nachdem er in der Nähe des Aufliegers zum Stehen gekommen war.

Als die ersten Streifenbesatzungen an der Unfallstelle eintrafen, stand der Lkw quer und war bereits in Flammen aufgegangen, der 50-jährige Fahrer aus der Slowakei wurde offenbar nur leicht verletzt. Der Lastwagen war mit Bauschaumdosen beladen. Beteiligt war zudem der Wagen einer 24-Jährigen und ihres gleichaltrigen Beifahrers aus Groß-Gerau. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt.

Die A3 blieb nach dem Unfall für mehrere Stunden in beiden Richtungen komplett gesperrt. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden offensichtlich auch die jeweiligen Fahrbahndecken in Mitleidenschaft gezogen. Während die Fahrbahn Richtung Frankfurt noch in der Nacht freigegeben werden konnte, musste die in Richtung Nürnberg noch bis spät in den Sonntag hinein instand gesetzt werden. Die Brandbekämpfung an der Unfallstelle erfolgte durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren. Der Unfallhergang war aufgrund fehlender neutraler Zeugen auch am Sonntag noch völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die von der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried geführt werden. pol

