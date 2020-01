Literatur im Bild festgehalten

Würzburg.Die Eröffnung der Ausstellung „Wüstentiere“mit Werken von Michael Blümel findet am 24. Januar, um 19 Uhr im Kunsthaus Michel in Würzburg statt.

Zugegeben, bis vor wenigen jahren kannte Michael Blümel den Schriftsteller Jehuda Amichai lediglich aufgrund der Lektüre einiger seiner Gedichte sowie seiner Lebens-daten beziehungsweise biographischen Ereignisse – ergo marginal. Dies änderte sich 2017 aufgrund der in diesem jahr angekündigten Lesungs- und Veranstaltungsreihe „Würzburg liest ein buch“, die Jehuda Amichai, einem Sohn der Stadt Würzburg, im darauffolgendem Jahr einmal mehr ehrte.

Jehuda Amichai (eigentlich Ludwig Pfeuffer), geboren 1924 in Würzburg, war ein deutsch-israelischer Lyriker. Er gilt als einer der meistgelesenen und bedeutendsten modernen israelischen Dichter und war einer der ersten, die in umgangssprachlichem Hebräisch schrieben. Er starb im Jahr 2000 in Israel.

Die Arbeitsweise und Arbeitsschwerpunkte des Künstlers Michael Blümel sind oftmals sehr stark mit literarischen Quellen verbunden. schon im Alter von 13 Jahren illustrierte der bis heute leidenschaftliche Leser Bücher wie Künstlerbiographien van Goghs, Leonardo da vincis, Michelangelos. Noch weit vor Beginn seines Studiums widmete sich Blümel vielen internationalen Klassikern, darunter befanden sich auch Victor Hugo, Rimbaud, Goethe, Schiller und Hölderlin.

Michael Blümel arbeitet vorwiegend mit herkömmlichen Techniken und Materialien, dennoch brechen experimentelle Momente durch, wo der Künstler den Betrachter aufgrund annähender chaotischer und unruhiger Strukturen zunächst einmal zu irritieren versucht. „Mich reizt es nicht ein Bild nach drei Sekunden zu entschlüsseln“, sagt Blümel. und so ist es auch, dem geduldigen und aufmerksamen Betrachter entschlüsseln sich die Werke Stück für Stück.

Der Künstler arbeitet sehr eruptiv, tanzend, beschwingt. Doch dies soll keineswegs über das vorweg konzentrierte, intensive Eintauchen der gelesenen und geradezu aufgesogenen Texte hinwegtäuschen. was Michael Blümel besonders reizt, ist das Spannungsspektrum zwischen 1:1-wiedergegebenen Szenen und den weitest entfernten Interpretationen, „den ureigensten Empfindungen, die sich mir während der Lektüre offenbaren“.

In der Regel beschäftigt sich der Künstler – sofern ihm der/die Schriftsteller/-in zuvor unbekannt ist, zunächst mit der Biografie beziehungsweise den Lebensumständen, dann peu à peu mit dem Werk, um danach in drei bis vier Schritten voranzuschreiten, manchmal auch vorzutasten. der erste Schritt sind Skizzen oder schon ausgearbeitete Zeichnungen, die Blümel mitunter direkt in die im Buchhandel oder antiquarisch erhältlichen Bücher einfügt, ohne Rücksicht auf Textseiten. Auf diese Weise entstanden bisher über 400 derartiger „Unikatbücher“, so auch während der arbeit nach und über Jehuda Amichai. Der zweite Schritt umfasst Mischtechniken, wobei das Zeichenmaterial Tusche gerne dominiert. Der dritte Schritt wird malerisch vollzogen und der vierte Schritt beinhaltet drucktechnische Umsetzungen. Ferner tritt der Maler als Live-Aktionszeichner und -maler in Erscheinung. Bei der Vernissage wird Michael Blümel nach vorgetragenen Gedichten von Jehuda Amichai live zeichnen.

