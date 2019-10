Lieder, die beim Pflegen helfen

Würzburg.Im Dezember beginnt an der Würzburger Hochschule für angewandte Wissenschaften ein groß angelegtes Projekt, das zum Ziel hat, die Lebensqualität pflegender Angehöriger sowie demenziell veränderter Menschen durch Künste zu steigern. Musiktherapeutinnen und Alltagsbegleiterinnen kommen in die Familien, um Angehörigen zu vermitteln, wie sie durch Musik und Literatur für Entspannung und schöne Momente sorgen können. Auch Familien aus dem Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis sind zur Teilnahme aufgerufen.

Traditionelle Volkslieder, Schlager oder Kirchenlieder bergen eine immense Chance für Menschen mit Demenz: Durch das Singen erleben sie freudevolle Augenblicke, kommen zur Ruhe und fühlen sich wohler.

Die Forscher um den Würzburger Musiktherapeuten Thomas Wosch haben jedoch nicht nur die Patienten mit Demenz im Blick. Sie möchten Angebote entwickeln, die zugleich auch pflegenden Angehörigen zugute kommen. „Deren Lebensqualität ist oft stark beeinträchtigt“, hat Wosch in Untersuchungen herausgefunden.

Dabei wird ein Lied, das der Mensch mit Demenz einst gern sang oder das er mit einem schönen Erlebnis verknüpft, etwa mit einem tollen Urlaub, „ganzheitlich“ gesungen. „Das heißt, unter Einbezug von Bewegung und Berührung“, erläutert Wosch.

Vielleicht tanzt der Angehörige mit seinem demenziell veränderten Vater oder mit der an Alzheimer erkrankten Mutter zu dem Lied. Vielleicht sitzen die beiden auf dem Sofa und schunkeln. Oder eine Bewegung, die im Lied vorkommt, wird nachgeahmt.

Wird dies zu Hause länger praktiziert, lässt sich eine Veränderung beobachten, fand das Team um Thomas Wosch in einer Pilotstudie heraus. Eine Angehörige, die zu Beginn der Untersuchung von einer massiven Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch die häusliche Pflege berichtet hatte, konnte am Ende der Studie mitteilen, dass sie sich durch das situative Singen nun wesentlich wohler fühlt. Die therapeutische Art, gemeinsam zu singen, kann außerdem die Qualität der Beziehung zwischen pflegender Person und Mensch mit Demenz stärken.

Pflegende oft „fix und fertig“

Viele Pflegende erzählen, dass sie oft fix und fertig sind, weil der demenziell veränderte Angehörige sie permanent auf Trab hält. Seine Vergesslichkeit zerrt an den Nerven. Streit ist programmiert. Auch kommen die Angehörigen kaum noch aus dem Haus. Das erlebten Thomas Wosch und sein Team hautnah in ihrer ersten Studie zum Thema „Demenz“.

In das Projekt konnten allerdings nur Paare aufgenommen werden, die bereit waren, an die Hochschule zu kommen, um die Methode des situativen Singens kennen zu lernen. Das war nur wenigen Angehörigen möglich.

Deshalb werden in der neuen, „Homeside“ genannten Studie nun Familien zu Hause aufgesucht.

Zwei Stunden lang erfahren die Pflegenden, wie sie ihren Angehörigen aktivieren können, indem sie mit ihm Lieder singen, tanzen oder auch, indem sie, wieder mit Bewegung und Berührung, eine Geschichte erzählen oder ein Märchen hören.

„Wir suchen insgesamt 99 Paare im Umkreis von 50 Kilometer um Würzburg“, sagt Laura Blauth, klinische Studienleiterin.

Nach der Einweisung probieren die Paare das, was ihnen vermittelt wurde, aus. Insgesamt drei Mal werden sie daheim besucht: „Zwischendurch telefonieren wir.“

Wann die Besuche stattfinden, bestimmen die Familien: „Wir richten uns terminlich ganz nach ihnen.“

Die Forscher wollen herausfinden, ob es eher mit Musik oder eher mit Literatur gelingt, die Lebensqualität von Pflegenden sowie von an Demenz erkrankten Patienten zu steigern. Vielleicht stellen sie auch fest, dass es bestimmte Angehörige gibt, für die es besser ist, zu Hause Märchen zu inszenieren.

Internationale Studie

Womöglich gibt es auch kulturelle Unterschiede. Weshalb die von der EU geförderte Studie Wosch zufolge international angelegt ist. „Das, was wir untersuchen, wird identisch mit jeweils 99 Paaren in Melbourne, Cambridge, Oslo und Krakau untersucht“, so der Hochschulprofessor.

Durch Künste könnten Angehörige besser mit der Pflege zurande kommen: So die Hoffnung, die mit dem Studienprojekt verbunden ist. Wosch denkt zum Beispiel an einen dementen Menschen, der an einem Wort hängenbleibt: Ständig wiederholt er es, bis der Angehörige es nicht mehr hören kann.

Wer die Basics des situativen Singens trainiert hat, ist vielleicht imstande, das Wort aufzugreifen und es in einem bestimmten Rhythmus zu singen oder zu klopfen. Bis die Lust, das Wort weiter zu wiederholen, verschwunden ist.

Wer dabei mitwirken und an der Studie teilnehmen möchte, braucht keinerlei musikalische Vorkenntnisse.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019