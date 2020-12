„Liebgewonnenes nicht möglich“

Würzburg.Im Bistum Würzburg können in diesem Jahr an Heiligabend nur Christmetten stattfinden, die es möglich machen, dass die Gottesdienstbesucher vor 21 Uhr zuhause sein können. „Viel Liebgewonnenes wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Vor allem, dass uns die Heilige Nacht selbst für das gottesdienstliche Feiern genommen ist, schmerzt sehr“, schreibt Bischof Dr. Franz Jung in einem Brief an die Gläubigen im Bistum Würzburg. Das Bistum Würzburg verpflichte sich, verantwortungsvoll mit der Möglichkeit umzugehen, auch während des Lockdowns öffentliche Gottesdienste zu feiern und dabei die Hygienevorschriften und die nächtliche Ausgangssperre einzuhalten.

Die Diözese Würzburg mit ihren vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden in den Gemeinden ermöglicht laut Bischof Jung alles, was aus Gründen des Infektionsschutzes verantwortbar ist, damit die Menschen die Botschaft von Weihnachten hören und erleben und das Fest der Menschwerdung Gottes feiern können. Für den Heiligabend lädt der Bischof – wie in jedem Jahr – alle ein, zu Hause das Evangelium der Heiligen Nacht zu lesen und den Heiligen Abend spirituell zu gestalten. Er empfiehlt dazu die Gottesdienstvorlagen, die im Internet unter https://liturgie.bistum-wuerzburg.de/corona/Weihnachten-2020/ zum Download bereitstehen. Die Sternsingeraktion in Form von Besuchen an der Haustür oder in den Wohnungen sowie das Austragen von Materialien ist ebenfalls nicht gestattet. pow

