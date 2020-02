Randersacker.Vorbildlich für die Zusammenarbeit der FDP nannte Bayerns Landesvorsitzender und MdB Daniel Föst die Zusammenarbeit der beiden FDP-Kreisverbände aus Würzburg Land und Main-Tauber. Er war Festredner beim Politischen Aschermittwoch der beiden Kreisverbände im Gasthaus „Zum Löwen“ in Randersacker.

Die Veranstaltung gibt es seit 1986 regelmäßig, und von Anfang an mit dabei war der Kreisgeschäftsführer der FDP im Main-Tauber-Kreis, Ingo Brudereck. „Ich möchte allen danken, die den gemeinsamen politischen Aschermittwoch unterstützt haben“, gab er das Lob auch an Wolfgang Kuhl, Kreisvorsitzender Würzburg Land, weiter, zu dem seit 2003 eine enge Freundschaft besteht. „Für mich war es eine Ehre, 35 Jahre lang der Bevölkerung zu zeigen, dass wir alle in Frieden, Freiheit und Sicherheit mit den liberalen Grundsätzen 75 Jahre friedlich zusammenleben können“.

Fast kein Wort zu Erfurt und der unsäglichen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Auch Wolfgang Kuhl bezog sich mehr auf den Kommunalwahlkampf in Bayern als auf die Bundespolitik. Nur mit einem Satz streifte er Erfurt: „Diese FDP wird nicht untergehen, selbst wenn wir von anderen Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen“.

Partei der Mitte

Die FDP sei schon immer die Partei der Mitte gewesen, deren „liberaler Kompass auf die Bürger ausgerichtet“ sei. Er warb dafür, konstruktiv mit allen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten und konstruktive Vorschläge, egal, aus welcher Richtung, positiv zu begleiten.

Im Kreistag beobachtet er beispielsweise, dass gute Vorschläge nur deshalb abgelehnt wurde, weil sie von einer anderen Fraktion eingebracht wurden. Hier handle die FDP pragmatischer und zielorientierter.

Ähnliches beobachtet auch der Landtagsabgeordnete Helmut Kaltenhauser. Im Finanzausschuss habe er schon länger auf die sich abschwächende Wirtschaft hingewiesen, sei allerdings von der Landesregierung nicht ernst genommen worden.

Erst jetzt, wo die Anzeichen überdeutlich seien, erkennen auch die Mitglieder der bayerischen Landesregierung die Richtigkeit seiner Aussagen.

Da klang schon ein wenig Wahlkampf mit, ebenso wie bei Benjamin Denzer, dem Kreisvorsitzenden der FDP im Main-Tauber-Kreis. Hier sind im kommenden Jahr Landtagswahlen, und Denzer prangerte die Misserfolge der grün-schwarzen Regierung an. Das Versagen bei der Verkehrspolitik, der Schulpolitik und beim Ausbau des Mobilfunknetzes waren nur einige Themen seiner Ausführungen.

Transparenz und Offenheit

Die großen Themen des Abends waren Transparenz und Offenheit. Alle Redner legten hierauf besonderen Wert, so auch Daniel Föst. Der geborene Rhöner ist im Bundestag unter anderem im Bau- und Wohnungsausschuss aktiv sowie in der Familienpolitik. „Die letzten Tage waren nicht spaßig für die FDP, streifte er Erfurt nur kurz. „Rechtsextreme Spinner wollen unsere Demokratie systematisch zerstören“, warnte er nicht zum ersten Mal.

„Die Ereignisse in Hanau haben mich echt mitgenommen“, zeigte er sich immer noch geschockt über den Anschlag mit insgesamt elf Toten in der hessischen Stadt.

„Wir Freien Demokraten müssen wieder an die Macht kommen“, um die Mitte der Gesellschaft in den Vordergrund zu rücken. Die extremen Ränder seien keine Alternative für Deutschland. Föst hatte für alle Parteien markige Worte bereit.

„Die Grünen glauben, sie können mit Verboten die Welt retten“, die FDP stehe aber für mehr Freiheit des Einzelnen und Eigenverantwortung.

„Die FDP muss den Menschen die Zukunftsangst nehmen“, war seine Forderung an alle Mitglieder in den Kreisen. Und für die aktuelle Situation der SPD hatte er nur ein Wort: eigene „Verzwergung“.

Horst Seehofer sei ein „Minister auf Abruf“, nahm er Bezug auf die Situation bei der CSU. Das lähme die Bundesregierung ebenso wie die Diskussion um einen neuen Vorsitzenden der CDU.

