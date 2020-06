„Lebe noch und bin bei Marga“

Würzburg.Eigentlich ist Dr. Andreas Mettenleiter ja ein „Zugereister“, wie er selbst lachend gesteht. In München geboren, in Pfaffenhofen aufgewachsen, kam er Anfang der 1990er Jahre nach Würzburg. Die Stadt am Main wurde ihm jedoch längst zur zweiten Heimat. Für ihre Geschichte interessiert sich der Mediziner und Historiker ganz besonders.

Sein jüngstes und bislang auch gewiss beeindruckendstes

...