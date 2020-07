Lange Gespräche im Gefängnis

Rot am See/Ellwangen.Für das Landgericht Ellwangen ist die Aufgabe auch nach dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters Dr. Peter Winckler aus Tübingen nicht einfacher geworden. In dem Prozess gegen den 27-jährigen Adrian S. wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes ging es am fünften Verhandlungstag am Mittwoch vor allem um die Frage, ob der Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung

...