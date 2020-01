Landes- und Bündnisverteidigung stärken

Veitshöchheim.Die Soldaten der 10. Panzerdivision waren auch 2019 weltweit im Einsatz und im Rahmen ihrer Nato-Verpflichtungen ein verlässlicher Bündnispartner. Daran wird sich auch 2020 nichts ändern. Die Schwerpunkte der Einsatzgebiete werden sich wie bisher im Baltikum (Litauen), aber auch auf dem afrikanischen Kontinent in Mali befinden und ihren multinationalen Charakter behalten. Als weitere Kernaufgabengebiete innerhalb des Großverbandes nannte der Divisionskommandeur, Generalmajor Harald Gante, beim Neujahrsempfang in der Balthasar-Neumann-Kaserne auch die Modernisierung der Streitkräfte und die damit einhergehende Steigerung der Einsatzbereitschaft sowohl in der Landes- als auch in der Bündnisverteidigung.

Tag der Bundeswehr

Das lokale Großereignis für die 10. Panzerdivision in diesem Jahr werde zweifelsohne der Tag der Bundeswehr am Samstag, 13. Juni, sein, zu dem man 15 000 bis 20 000 Besucher erwartet. Von 9.30 bis 18 Uhr werden im Verlauf einer großen Waffenschau auf dem Standortübungsplatz der Balthasar-Neumann-Kaserne die Waffensysteme Leopard, Luchs und Co. in ihrem Revier vorgestellt. Außerdem gibt es Erbseneintopf und jede Mange Information über die Bundeswehr als Arbeitgeber.

Auch den Garnisonstandort Hardheim erwähnte der Kommandeur in seinem Ausblick auf 2020. Am 3. April wird das Panzerbataillon 363 in der Carl-Schurz-Kaserne in Dienst gestellt und damit die Bundeswehrtradition in der Erftalgemeinde mit neuem Leben erfüllt. Die baulichen Veränderungen am Standort Veitshöchheim betreffen die Eröffnung eines neuen Unterkunftsgebäudes und den Neubau einer Sporthalle.

Den Neujahrsempfang, so General Gante, nutze er gerne auch als Gelegenheit, um mit den Bürgern im Gespräch zu bleiben. Denn die Themen innere und äußere Sicherheit betreffen alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen.

Die in der öffentlichen Diskussion immer wieder angesprochenen Defizite der Bundeswehr seien ein beliebtes Thema. Als Beispiel, wie fragil der Weltfriede sei, nannte er die Bedrohungssituation für die Menschen im Baltikum. Die Reaktionen der USA durch massive Truppenverlegungen sei eine entsprechende Antwort. Den Beitrag der Europäer und auch der Bundeswehr für die Friedenssicherung in dieser Situation beurteilt Gante als „zu gering“.

Als vorrangige Aufgaben der Bundeswehr nannte der Divisionskommandeur den Ausbau und die Verbesserung der Digitalisierung der Streitkräfte, die Steigerung der materiellen Einsatzbereitschaft der Truppe, die Verbesserung und Anpassung der Offiziersausbildung und das Forcieren der heereseinheitlichen taktischen Weiterbildung.

Diese Ziele werden in internationalen Kooperationen und gemeinsamen Übungen, wie dem „schnellen Degen“ in diesem Jahr konsequent verfolgt.

In der Rückschau auf 2019 streifte der Divisionskommandeur hauptsächlich die Feier zum 60. Geburtstag der 10. Panzerdivision im Veitshöchheimer Schlossgarten. Der Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung und die seit Jahren gelebte Partnerschaft zwischen den Angehörigen der Bundeswehr und der Zivilbevölkerung Mainfrankens standen im Mittelpunkt des Festaktes, der mit dem Großen Zapfenstreich, dem höchsten militärischen Zeremoniell, seinen Höhepunkt fand.

Musikalisch wurde der Neujahrsempfang durch das Bläserensemble des Heeresmusikkorps Veitshöchheim umrahmt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020