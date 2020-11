Kontakt-Tagebuch gegen weitere Corona-Verbreitung

Würzburg.Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg hat nun allen Würzburger Bürgern empfohlen, ein persönliches Corona-Kontakt-Tagebuch zu führen.

Im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 könne ein solches Tagebuch dabei helfen, die Kontaktpersonen einer infizierten Person deutlich schneller zu ermitteln, hieß es.

Kontaktpersonen könnten dadurch möglicherweise nicht nur schneller ermittelt, sondern in der Folge auch schneller darüber informiert werden, dass sie sich in Quarantäne zu begeben haben, so das Landratsamt Würzburg in einer Pressemitteilung. Und auch untereinander könnten sich Freunde und Familienangehörige schneller verständigen, sollte es im direkten Umfeld einen Verdacht auf eine Corona-Infektion geben. Die Tagebücher könnten zudem die Ermittlungsarbeiten bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung vereinfachen. Gerade bei stark steigenden Fallzahlen bedeute dies eine gewisse Entlastung für so genannte Contact Tracer in den Gesundheitsämtern.

Geführt werden kann das persönliche Tagebuch auf unterschiedliche Weise: entweder klassisch mit Stift und Papier, digital in einer Tabelle oder mit einer speziellen App auf dem Smartphone oder Tablet.

Angeboten werden diese sowohl für Android- als auch für iOS-Systeme.

Notiert werden sollte Tag für Tag, welche Person wann, wo und wie lange getroffen wurde – am besten mit einer Kontaktmöglichkeit.

