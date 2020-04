Komplizen gaben bei Tat Sichtschutz

Würzburg.Wegen schweren Bandendiebstahls ist ein 43-jähriger Mann vom Balkan, in Deutschland angeblich mit anderen als Pfandflaschen-Sammler unterwegs, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Er hatte in einem Handy-Shop in Würzburg vier Mobilfunkgeräte zum Preis von knapp 2500 Euro entwendet, während drei Komplizen den Verkäufer ablenkten und dem Angeklagten „Sichtschutz“ gaben.

Video-Kamera als Beweis

Auf Zeugen war das Gericht nicht angewiesen, da eine Video-Kamera das Geschehen in voller Länge festhielt.

Den Diebstahl hat der Verkäufer, an dem Tag allein in der Filiale, erst später bemerkt.

Für ihn hatte der Diebstahl erhebliche Folgen, die er vor Gericht schilderte. Der damalige Arbeitgeber, Franchise Partner einer renommierten Telekommunikationsmarke, stellte ihm die gestohlenen Geräte in Rechnung, behielt anfangs sogar einen Teil vom Monatslohn dafür ein.

Mahnungen an den Verkäufer

Man unterstellte ihm im Zusammenhang mit dem Diebstahl Fahrlässigkeit und schickte Mahnungen: Erst kurz vor einem Termin beim Arbeitsgericht kam das Angebot, die Forderung wegen der gestohlenen Geräte zu streichen und ausstehende Überstunden zu begleichen.

Wegen Angstzuständen und Schlafstörungen sei er, so der Zeuge, für längere Zeit krank geschrieben worden. Abends habe er zuhause alle Zimmer kontrolliert, nachgeschaut, ob Türen, Fenster, Rollläden geschlossen sind.

Angstzustände

Immer wieder habe er sich mit der Frage beschäftigt, was ihm wohl passiert wäre, wenn er den Diebstahl sofort bemerkt und versucht hätte, die Gruppe bis zum Eintreffen der Polizei im Laden festzuhalten.

Da er sich in der Firma nach dem „Besuch der Bande“ gemobbt fühlte, hatte der Verkäufer schließlich gekündigt.

Der Zeuge bat das Gericht, wenn man über die Strafe nachdenkt, auch die Folgen für ihn entsprechend zu berücksichtigen. Die gestohlenen Handys sind unmittelbar nach der Tat, so ein Kriminalbeamter, in einem Shop in der City verkauft worden.

Eine Woche vor dem Würzburger Handy-Fall hatte die Gruppe in gleicher Besetzung in einer Arztpraxis in München ein Sparschwein mit etwa 100 Euro entwendet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020