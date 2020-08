Kleintransporter verlor Auspuff

Kist.Ein Kleintransporter verlor am Montagabend auf der A 3 seinen Auspuff und richtete am nachfolgenden Verkehr Schaden in Höhe von rund 13 000 Euro an.

Gegen 19 Uhr verlor ein Mercedes-Sprinter, der auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs war, seinen Auspuff, dessen Trümmer sich über die ganze Fahrbahn verteilten. In der Folge überfuhren fünf Pkw die Trümmer und beschädigten ihre Fahrzeuge zum Teil erheblich. Zwei davon waren danach nicht mehr fahrbereit. Die Schäden an den Pkw reichten von beschädigten Schürzen und Unterböden über auslaufende Kühler, Dellen und Kratzer bis platte Reifen. Der Schaden wird auf etwa 13 000 Euro beziffert.

