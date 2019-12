Kickers feierten mit ihren Fans

Würzburg.Am Tag nach dem 5:2-Erfolg beim Halleschen FC hat der FC Würzburger Kickers nach 2017 und 2018 bereits zum dritten Mal zum Weihnachtssingen in die Flyer-Alarm Arena eingeladen. Rund 1000 Rothosen waren insgesamt an den Dallenberg gekommen, um eine ganz besondere vorweihnachtliche Stimmung aufzusaugen. Die zusammen mit dem Bistum Würzburg organisierte Veranstaltung war abermals ein Fest für die gesamte Kickers-Familie.

Austausch mit den Profis

Pünktlich zur Eröffnung der FWK-Weihnachtsmeile um 17 Uhr hatten Wind und Regen nachgelassen, und so konnte man sich zunächst einen Überblick über die verschiedenen Stände – unter anderem das Imkereizentrum der Mainfränkischen Werkstätten – zu verschaffen, sich mit den Kickers-Profis auszutauschen und an der Tombola satte Gewinne abzustauben.

Der Höhepunkt des Weihnachtssingens begann dann standesgemäß um 19.07 Uhr: Die Kickers-Familie nahm mit Liedheften, Weihnachtsmützen und Kerzen auf der Haupttribüne der Arena Platz, wo gemeinsam mit dem Chor „Special Voices“ der Lebenshilfe Würzburg klassische Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“, „O du fröhliche“ oder „Feliz Navidad“ gesungen wurden. In Verbindung mit den Songs sorgte ein unterhaltsames Theaterstück des Bistums Würzburg für Applaus auf den Rängen.

Besondere Atmosphäre

„Die Leidenschaft des Fußballs, die ich bei Spielen hier erleben durfte, war immer wieder beeindruckend. Daher freue mich, dass das Weihnachtssingen eine Kooperation zwischen den Kickers und des Bistums Würzburg ist“, sagte der emeritierte Bischof der Diözese Würzburg, Dr. Friedhelm Hofmann, in seiner Rede: „Zwischen den Liedern stimmen uns Gedanken rund um die Advents- und Weihnachtszeit nachdenklich. In dieser besonderen Atmosphäre eines Fußball-Stadions dürfen wir uns durch diese Impulse auch nochmals in einer etwas anderen Art und Weise ansprechen lassen.“

