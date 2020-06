Kein weiterer Fall gemeldet

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden bis Mittwoch, Stand 7.30 Uhr, keine weiteren auf das Corona-Virus positiv getestete Personen gemeldet.

Damit bleibt die Zahl der insgesamt auf das Corona-Virus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg bei 883. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 805 Patienten. Derzeit sind 19 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (unverändert seit Dienstag. 59 Personen sind an Covid-19 gestorben.

Aktuell sind 30 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen wurden insgesamt 2578 Personen. Auch diese beiden Werte sind seit Dienstag unverändert.

