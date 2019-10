Kardinal Marx kommt zum Festakt

Würzburg.Vor 50 Jahren, im Jahr 1969, haben die deutschen Bischöfe die Domschule Würzburg beauftragt, deutschlandweit theologische Fernkurse anzubieten. Seit 1970 stellt „Theologie im Fernkurs“ entsprechende Angebote zur Verfügung.

Mehr als 35 000 Frauen und Männer aus allen deutschen Bistümern haben bisher die Kurse belegt, schreibt die Einrichtung in einer Pressemitteilung. Das Jubiläum wird vom 24. bis 26. April 2020 in Würzburg gefeiert. Höhepunkt ist der Festgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, am 26. April im Kiliansdom mit anschließendem Festakt in der Neubaukirche. Die Kurs- und Studienangebote orientierten sich an den Erkenntnissen der katholischen Theologie, wie sie im deutschsprachigen Raum an staatlichen und kirchlichen Hochschulen gelehrt werden.

Theologie im Fernkurs ziele so darauf ab, den aktuell jährlich etwa 800 Fernstudierenden wissenschaftlich fundierte Kenntnisse der Theologie zu vermitteln, zu verantworteter Sprachfähigkeit im christlichen Glauben zu führen und die Bedeutung des Glaubens für das eigene Leben zu erschließen. pow

