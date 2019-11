Junge Frau sexuell belästigt

Würzburg.Im Bereich des Busbahnhofs Würzburg kam es am Samstag, gegen 20.15 Uhr, zu einem Vorfall mit einer 22-jährigen Frau. Die Frau gab an, in der Nähe des Bussteiges 8 von einer männlichen Person am Rücken berührt worden zu sein.

Anschließend soll dieser Mann sein Glied entblößt und die Geschädigte aufgefordert haben, mit ihm in den Ringpark zu kommen. Nachdem die Geschädigte dies verneinte, sei der Mann weggegangen. Anschließend vertraute sich die Frau einem Mitarbeiter der Bahnhofssicherheit an.

Den Mann beschrieb die Frau wie folgt: Etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Aufgrund einer vorliegenden Einschränkung der Geschädigten konnte der Sachverhalt vor Ort nicht detailliert aufgeklärt werden, so die Polizei.Um die Angaben weiter zu verifizieren, sollen sich Zeugen bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefon 0931/4572230 melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019