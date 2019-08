Jede Menge Musik und Unterhaltung geboten

Würzburg.Das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ veranstaltet am 13. und 14. September 31. Würzburger Stadtfest. Nach dem Besucherrekord vom letzten Mal mit über 200 000 Besuchern sind auch in diesem Jahr wieder jede Menge Attraktionen für Groß und Klein dabei. Abwechslungsreiche Bühnenshows bieten Unterhaltung sowohl mit erstklassigen Musikgruppen und DJs, als auch weiten Künstlern.

Die Bühne am unteren Marktplatz begeistert am Freitag- und Samstagabend mit hochkarätigen regionalen und internationalen Acts und einem buntem Nachmittagsprogramm.

Am Vierröhrenbrunnen ist die Kulturbühne zu finden: hier spielen am Freitag und Samstag Acts aus der Region. Aber auch Einlagen des Improtheaters gehören zu den Programmpunkten.

Die Bühne in der Eichhornstraße wird mit bekannten Bands und Künstlern bespielt. Der Freitagabend steht dabei im Zeichen des volkstümlichen Schlagers, während am Samstag Pop- und Rock-Covers zum Mitsingen einladen. Hier findet am Samstagmorgen auch der ökumenische Gottesdienst mit Gospel- und Posaunenchor statt.

Rockig wird es Freitag auf der Frizz-Bühne am oberen Marktplatz. Am Samstag gibt es nach dem Jazzfrühstück „The Best of Stramu“ und am Abend die größten Hits der letzten 30 Jahre „All You Can Dance“.

Darüber hinaus werden auch zehn weitere Straßen und Plätze mit Livemusik bespielt, wie zum Beispiel der Barbarossaplatz, die Rückermainstraße, die alte Mainbrücke, die Plattnerstraße und der Sternplatz.

Selbstverständlich können die Stadtfest-Besucher nicht nur zusehen, sondern auch selbst aktiv werden: an zahlreichen Mitmachaktionen im gesamten Stadtfestgebiet.

„Nach den Sommerferien“, so WümS-Geschäftsführer Wolfgang Weier, „bietet Würzburg den Mainfranken zum Herbstanfang noch einmal ein richtiges Event-Highlight. Ob Modenschau oder Lifestyleangebot, Sportvorführungen, Tanzdarbietungen, Kinderflohmarkt, Serviceangebot oder Informationsstände: für jeden Geschmack ist nicht nur gastronomisch etwas dabei.“ Möglichkeiten zum entspannten Verweilen auf dem Stadtfest bieten rund 200 Verkaufs- und Informationsstände, die zum Schlendern und Schauen einladen. Dabei darf auch einen entsprechende Verpflegung nicht fehlen..

Geöffnet ist das Stadtfest am 13. September von 15 bis 23 Uhr und am 14. September von 10 bis 23 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019