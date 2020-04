Italienischer Patient tritt Heimreise an

Würzburg.Der der erste am Uniklinikum Würzburg versorgte italienische Corona-Patient trat kürzlich kuriert die Heimreise antret.

Am 31. März war Giacomo C. am Uniklinikum Würzburg (UKW) angekommen – im künstlichen Koma und über einen Schlauch in seiner Luftröhre beatmet. 17 Tage später, am 16. April, verließ er auf eigenen Beinen, bei gutem Allgemeinzustand sowie bester Dinge das Würzburger

...