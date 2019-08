In Gaststätte heftig randaliert

Würzburg.Zu einer massiven Sachbeschädigung in einer Gaststätte am Residenzplatz kam es am Donnerstag. Der Randalierer flüchtete,wurde aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Es entstand nach derzeitigem Sachstand ein erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am Donnerstag ging um 6 Uhr über die Einsatzzentrale die Mitteilung über eine randalierende Person

...