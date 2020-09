In Bürogebäude eingebrochen

Eisingen.Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen bislang Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Eisingen (Landkreis Würzburg) ein. Hier gingen die Täter einen Tresor an und entwendeten Bargeld. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Verwaltungsgebäude. Hier brachen die Täter Bürotüren und einen Tresor auf. Hieraus entwendeten diese Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro. Die Kripo Würzburg übernahm noch vor Ort die weiteren Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 0931/4571732 melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.09.2020