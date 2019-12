In Arm eines Vollzugsbeamten verbissen

Würzburg.Im Würzburger Gefängnis hat sich ein Gefangener bei einem Streit in den Oberarm eines Vollzugsbeamten verbissen. Das war der Grund dafür, dass dem 30-jährigen Mann bei einer mehrtägigen Verhandlung vor einer Großen Strafkammer zum Schutz der Prozessbeteiligten Fesseln an Händen und Füßen nicht abgenommen wurden. Wo andere sich ein Tattoo stechen lassen, hat der Vollzugsbeamte nun eine stark vernarbte Erinnerung an die Attacke, die er dem Gericht zeigte.

Heftige Faustschläge

Mit Bisswunde sowie Schädel- und Thoraxprellung nach heftigen Faustschlägen war der Beamte in die Notaufnahme der Uni-Kliniken gebracht worden.

Noch mehr als die Schmerzen hat das Opfer anfangs die nicht auszuschließende Gefahr einer Hepatitis-C-Übertragung beim Beißen belastet, bis von den Medizinern Entwarnung kam. Einem zweiten Beamten blieb der Biss nur deswegen erspart, weil er den Gefangenen mit einem zugegeben schmerzhaften Selbstverteidigungs-Griff an dessen Nase auf Distanz fernhalten konnte.

Für die anschließende Verlegung des Gefangenen auf die psychiatrische Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Würzburg ist vorsichtshalber die „operative Gruppe Sicherheit“ mit vier Mann „ausgerückt“. Der Aufforderung, seine Zelle zu verlassen, kam der Gefangene nicht nach, sondern griff nach einem Messer.

Der Beamte, der ihm am nächsten war, gab daraufhin einen Schuss aus der Pfefferspray-Pistole ab. Dennoch hatte die mit Widerstand vertraute Einsatzgruppe große Schwierigkeiten, den Angreifer aus der Zelle zu ziehen, ihn auf dem Flur am Boden zu fixieren und auf eine Trage zu legen.

Freiheitsstrafe beantragt

Dass er gebissen hat, bestritt der Angeklagte: So etwas mache man doch nicht. Das sei die Wahrheit, er lüge nicht, denn er sei Christ. Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach hat für den Angriff auf Vollstreckungsbeamte, für Körperverletzung und Widerstand eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten beantragt und unter Hinweis auf Vorstrafen und den Hang zu gewalttätigen Delikten Sicherungsverwahrung.

Vergewaltigungen

2011 war der Mann aus Kamerun nach Deutschland gekommen, seitdem hat er die meiste Zeit hinter Gitter verbracht. Zweimal wurde er wegen Vergewaltigung verurteilt, eines der Opfer war – in Bad Mergentheim – eine Dreizehnjährige.

Außerdem hat er im Gefängnis einem Mitgefangenen beim Streit mehrmals in die Brust gebissen, und einmal wurde er wegen Randale nach einer Urteilsverkündung bestraft: Da hatte er Polizeibeamte und Justizwachtmeister zu Boden gebracht, beleidigt und die Rückfahrt in das Gefängnis verweigert.

Zwei Gutachter – zwei Meinungen

Nach Beweisaufnahme und Plädoyers, kurz vor der Urteilsverkündung, wurde der Prozess abgebrochen. Die Strafkammer halte es für erforderlich, so ihr Vorsitzender Hans Brückner, einen weiteren Gutachter zur Frage der Sicherungsverwahrung einzuschalten.

Das bedeutet, dass der Prozess irgendwann wieder „von vorn“ beginnt, aber man steht nicht unter Druck.

Derzeit verbüßt der Angeklagte bis Mitte 2022 eine Strafe in anderer Sache. Aus Sicherheitsgründen wurde er von der JVA Würzburg nach Straubing verlegt.

Wahnvorstellungen?

In dem Prozess hatten zwei psychiatrische Gutachter ausgesagt: Einer attestierte dem Angeklagten für den Tattag eine paranoide Schizophrenie mit religiösen Wahnvorstellungen und eine zumindest stark verminderte Schuldfähigkeit.

Ein Gutachter, der den Angeklagten erst in der Justizvollzugsanstalt Straubing Monate später kennengelernt hatte, konnte bei ihm keine psychischen Störungen erkennen, die man berücksichtigen müsse.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019