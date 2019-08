Im Würzburger Job-Center „dumm dahergeredet“

Würzburg.Im Job-Center des Landratsamtes hat ein Arbeitsloser kurz vor Weihnachten 2018 wütend die Wörter „Pistole“ und „Blutvergießen“ ins Gespräch einfließen lassen, dann ist er aufgesprungen und gegangen. Jetzt stand der Mann mit 56 Jahren zum ersten Mal vor Gericht, angeklagt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und wegen versuchter Nötigung.

Verurteilt wurde er zu einer Geldstrafe von 800 Euro (40 Tagessätze zu je 20 Euro), das Urteil hat er sofort angenommen.

Bei Verhandlungsbeginn sah es noch etwas anders aus: „Keine Silbe von dem, was in der Anklageschrift steht“, habe er gesagt, verteidigte sich der Angeklagte und versuchte das „Missverständnis“ aufzuklären. Nachdem der Mitarbeiter ihm eine 30-prozentige Kürzung der Leistung angedroht hatte, habe er wohl gesagt, „ dann kann ich mich gleich erschießen“. Und als der Mitarbeiter meinte, so eine Bemerkung müsse er zum Beispiel an das Gesundheitsamt weitergeben, will der Angeklagte gesagt haben: „Bis jemand zu mir nach Hause kommt, liege ich bereits in einem Blutbad“.

Nach dem Zwischenfall ist überprüft worden, ob der Mann legal eine Waffe besitzt: Fehlanzeige. Und bei einer Hausdurchsuchung ist auch kein Schießeisen gefunden worden. Verständlich, so Richter Thomas Behl, dass man in einer Behörde nach solchen Drohungen reagiert und nicht erst mal abwartet, ob sie ernst gemeint waren.

Dass die Geldstrafe nicht höher ausfiel, hat auch damit zu tun, wie sich das Verhältnis zwischen Job-Center und dem Angeklagten nach der Tat entwickelt hat. Der Mann sei seitdem immer nett und zuvorkommend, sagte sein Sachbearbeiter. Im Gerichtssaal hat der Angeklagte sich noch einmal mit Handschlag für sein Verhalten entschuldigt. Es tue ihm leid, dass der Mitarbeiter damals ein mulmiges Gefühl hatte. „Ja“, so der Zeuge, „das war schon heftig“. Zumal der Mann am gleichen Tag noch einmal in die Dienststelle kam, und da dachte der Zeuge, jetzt habe er vielleicht die Knarre dabei.

Was hat damals das Gespräch im Job-Center eskalieren lassen? Der Mitarbeiter hatte dem Angeklagten eine Leistungskürzung angedroht, er sagte „androhen müssen“, weil der für einen Monat keine „Bewerbungs-Bemühungen“ vorgelegt hatte. Da habe sich der Angeklagte einen aggressiven Tonfall zugelegt, er habe ganz konkret gesagt, dass er eine Pistole daheim habe und dass es hier, unmissverständlich für den Zeugen, „in der Dienststelle, nicht bei ihm daheim“, ein Blutbad geben werde.

Der Angeklagte berichtete vor Gericht, dass seine Chancen, noch einmal einen Job zu bekommen, schlecht sind. Nach vier Stunden sei sein „Akku“ leer, körperliche Folgen nach vielen Jahren als Lkw-Fahrer und dazu noch psychische Beeinträchtigung durch einen nicht verschuldeten Verkehrsunfall mit Toten.

Richter Thomas Behl fasste in der Urteilsbegründung den Fall zusammen: „Dumm dahergeredet“, aber in einer Behörde so zu argumentieren, mit Pistole und Blutbad, sei schon heftig.

Die Geldstrafe von 800 Euro kann in Raten bezahlt werden.

