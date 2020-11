Identität des Toten geklärt

Ochsenfurt.Nach dem folgenschweren Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ochsenfurt hat die Polizei nun den Verstorbenen identifiziert. Die Brandursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Wie berichtet, hatte eine Polizeistreife gegen 11.30 Uhr am 19. November den Brand im Eichendorffweg entdeckt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde gegen 15 Uhr ein Toter gefunden. Hierbei handelt sich um den 43-jährigen Bewohner der Wohnung im zweiten Stock, in welcher der Brand ausgebrochen ist. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades wird die genaue Brandursache nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden können. Die Ermittlungen der Kripo mit Unterstützung von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes dauern an. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020