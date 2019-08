Hund stieg in falschen ICE ein

Würzburg.In einem ICE am Würzburger Hauptbahnhof wurde am Freitagmorgen ein herrenloser Vierbeiner festgestellt. Nach kurzer Zeit konnte der Hund aber wieder an die Besitzerin übergeben werden.

Am Freitag wurde die Bundespolizei gegen 7.30 Uhr darüber informiert, dass in einem ICE ein Hund in der ersten Klasse im Gang liegt und kein Besitzer ausfindig zu machen sei. Nachdem die ungewöhnliche, aber auch friedliche „Fundsache“ durch die Beamten in Obhut genommen wurde, konnte das „Frauchen“ schnell ermittelt werden.

Vierbeiner verließ den Zug

Eine 39-jährige Schwedin war mit ihrem Hund in einem ICE von Frankfurt/Main nach Würzburg unterwegs. Bei dem Zwischenhalt am Würzburger Hauptbahnhof verließ der Hund unbemerkt den Zug am Gleis 5 und stieg in einen anderen ICE ein, der auf dem gegenüberliegenden Gleis 4 stand.

Erst bei der Weiterfahrt Richtung Nürnberg bemerkte die Hundehalterin den Verlust und wandte sich an das Zugpersonal.

Der zwischenzeitlich gut versorgte Hund konnte der glücklichen Schwedin wieder in Würzburg übergeben werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019