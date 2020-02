Würzburg.Die Juliusspital Palliativakademie bietet am Dienstag, 24. März, einen Vortrag an zum Thema „Hoffnung – Ein Drahtseilakt“. Die zweistündige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in den Seminarräumen der Akademie, Juliuspromenade 19 in Würzburg. Ein Eintritt wird erhoben.

Hoffnung ist ein in jedem Menschen angelegter wesentlicher Bestandteil seines Seins. Sie kann sich im Leben unter günstigen Umständen gut entwickeln und so dem Menschen einen Weg in seine eigene Zukunft weisen. Aber was passiert, wenn das Leben einen Riss erfährt? Wie wird sich die Hoffnung entwickeln, wie kann sie sich zeigen, was geschieht mit ihr und ihrer Kraft?

Der Krankenhausseelsorger Klaus Aurnhammer aus Sarlouis, der selbst eine Reanimation und da-nach einen längeren Krankheitsverlauf erlebte, beschreibt aus eigener Erfahrung, in welchen kleinen Schritten sich Hoffnung entwickeln kann, welche Umstände dazu erforderlich sind, was den Prozess fördert oder auch bremst. Sein Referat ist kein Vortrag über die Hoffnung, sondern ein Vortrag aus der Hoffnung heraus, so die Palliativakademie in ihrer Ankündigung.

Teilnehmen können alle Interessierten, besonders Ärzte, Hospizbegleiter und Pflegekräfte.

Anmeldungen sind bei der Juliusspital Palliativakademie unter Telefon 0931/3932281 oder per E-Mail: pallia-tivakademie@juliusspital.de möglich.

