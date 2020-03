Heim wird nicht evakuiert

Würzburg.Das Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus, in dem bisher zwölf Bewohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, soll nicht evakuiert werden. Das teilten Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, Johann Löw, am Freitag in Würzburg mit.

Die Isolierung der positiv auf das Virus getesteten Personen auf Stationen

...