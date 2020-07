Hausärzte sind erste Ansprechpartner

Würzburg.Das Bayerische Kabinett hat am 30. Juni beschlossen, die Corona-Tests auszuweiten. Daher kann sich seit dem 1. Juli jedermann in Bayern auf eine Corona-Infektion testen lassen, auch wenn er keine Symptome hat oder mit Infizierten in Kontakt war. Vorgenommen werden sollen diese Tests von den Kassenärzten in Bayern.

Würzburgs Landrat Thomas Eberth begrüßt die Ausweitung der Tests und betont dabei ausdrücklich, dass hierfür die Hausärzte erste Ansprechpartner sind.

Falls Hausärzte an dem flächendeckenden Angebot nicht teilnehmen wollen, ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu kontaktieren (erreichbar unter Telefon 116 117). Keinesfalls sei das Gesundheitsamt für diese Testungen zuständig, so der Landrat. „Bitte sehen Sie aus diesen Gründen von Anrufen beim Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Würzburg ab. Die Kollegen dort können in diesen Fällen leider nicht weiterhelfen, weil das Gesundheitsamt zur Veranlassung der Tests für jedermann nicht berechtigt ist“, appelliert der Landrat an die Bürger im Freistaat.

„Weiter ist es – auch trotz möglicherweise negativen Corona-Tests – dringend erforderlich, die geltenden Hygieneregeln zu beachten. Es gilt also nach wie vor, Abstand zu halten, Mund-Nasen-Maske zu tragen, wo geboten, und häufiges gründliches Händewaschen beziehungsweise Händedesinfizieren“, erklärt Landrat Eberth.

„Auch ein negativer Test ist nur eine Sicherheit für einen kurzen Moment und beugt einer eventuellen späteren Ansteckung nicht vor“, betont auch Dr. Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamtes. Antikörpertests sind derzeit medizinisch noch nicht ausgereift und daher nicht verfügbar. Auch die aktuell zur Verfügung stehenden Medikamente bieten nur eine gewisse Scheinsicherheit. Somit sind Corona-Tests zurzeit die einzige Möglichkeit eines Frühwarnsystems.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020