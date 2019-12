Haftbefehl gegen jungen Mann

Würzburg.Bereits am Montagnachmittag wurde ein 22-Jähriger von Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vorläufig festgenommen, da er zwei Kilogramm Marihuana bei sich führte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Am frühen Montagnachmittag unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen jungen Mann am Hauptbahnhof einer Personenkontrolle. Bei der Durchsicht seiner Gegenstände fielen den Polizisten drei Pakete mit insgesamt zwei Kilogramm Marihuana in die Hände. Das Rauschgift wurde sichergestellt, der 22-Jährige vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete an, dass der in Ingolstadt wohnhafte junge Mann am Dienstagvormittag dem Würzburger Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Der Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen gegen den 22-Jährigen, der inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

