Habeck kommt nach Würzburg

Würzburg.Robert Habeck kommt am Samstag, 1. Februar, nach Würzburg. Der Bundesvorsitzende der Grünen wird bei einer Veranstaltung der Würzburger Grünen auf dem Unteren Markt um 10 Uhr zu Gast sein. „Robert Habeck hat bereits bei seinem Auftritt im Europawahlkampf die Würzburger begeistert. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er nun, wie versprochen, im Kommunalwahlkampf ein weiteres Mal zu uns kommt“, erklärt Martin Heilig, OB-Kandidat und Kreisvorsitzender der Würzburger Grünen, der ebenfalls bei der Veranstaltung sprechen wird. Themen werden unter anderem Klimaschutz und die Verkehrswende in Deutschland wie vor Ort in Würzburg sein. Für die Zuschauerbesteht auch die Möglichkeit, Robert Habeck Fragen zu stellen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020